V SD podelili nagrade za najboljši plakat ob 8. marcu

Ljubljana, 4. marca - Strokovna komisija je po koncu natečaja SD za najboljši plakat ob 8. marcu za najboljše delo izbrala plakat Moje bitke, tvoj boj, ki ga je oblikoval Dražen Dragić. Predsednica SD Tanja Fajon je ob tem povedala, da so z natečajem želeli opozoriti na pomen enakosti v družbi med ženskami in moškimi, so sporočili iz SD.