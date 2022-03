Nov poskus vdora migrantov v špansko enklavo Melillo

Madrid, 3. marca - Približno 1200 migrantov je danes poskušalo prečkati mejo španske enklave Melilla v Maroku, so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile lokalne oblasti. To je že drugi tak poskus v zadnjih 24 urah. Dan prej je rekordnih 2500 migrantov poskušalo prečkati mejo, skoraj 500 je to uspelo.