Okoli 2500 migrantov vdrlo na mejo s špansko enklavo Melilla

Madrid, 2. marca - Približno 2500 migrantov je danes poskušalo prebiti mejo, ki ločuje špansko enklavo Melilla od Maroka. Okoli 500 je to tudi dejansko uspelo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "To je bil največji poskus vstopa, ki smo ga zabeležili," so sporočile tamkajšnje oblasti.