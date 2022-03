Ob prenovi novomeške Ulice Slavka Gruma bo posegov deležen tudi obcestni drevored

Novo mesto, 6. marca - V Novem mestu na Ulici Slavka Gruma, na cestnem odseku od križišča s Topliško cesto do križišča z ulico Drska, kjer so konec januarja začeli prenovo kanalizacije, se bodo v prihodnjih dneh lotili tudi ureditve obcestnega drevoreda. Skladno z mnenjem pooblaščenca za mestno drevje bodo drevje v slabem stanju odstranili in posadili nova drevesa.