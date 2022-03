Pri zagovorniku načela enakosti leta 2020 največ primerov s področja trga dela in zaposlovanja

Ljubljana, 1. marca - Odbor DZ za delo se je seznanil z letnim poročilom Zagovornika načela enakosti za leto 2020. Zagovornik Miha Lobnik je dejal, da so se ljudje leta 2020 tako kot že leta 2019 najbolj pogosto obračali nanj zaradi zatrjevane diskriminacije na podlagi invalidnosti, narodnosti in spola. Med področji pa je prevladoval trg dela in zaposlovanje.