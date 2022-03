Policija pred današnjim shodom za mir obiskala nekatere udeležence

Ljubljana, 1. marca - Današnji shod za mir, ki se bo začel ob 17. uri na Trgu republike, po navedbah policije ni bil prijavljen, zato policisti zbirajo informacije, ki bi lahko bile pomembne za uspešno izvedbo varovanja. Nekateri udeleženci so namreč opozorili, da so jih policisti obiskali na domu, policija pa pojasnjuje, da so na ta način zbirali koristne podatke.