Britanska kraljeva družina obsoja invazijo v Ukrajini

London, 1. marca - Najstarejši sin in naslednik kraljice Elizabete II. je danes ob obisku mesta Southend-on-Sea rusko invazijo na Ukrajino označil za napad na svobodo in demokracijo. Tudi ostali člani britanske kraljeve družine so stopili na stran Ukrajine in obsodili rusko agresijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.