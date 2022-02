V društvu Slovenija - Rusija obsodili rusko invazijo

Ljubljana, 27. februarja - Iz društva Slovenija - Rusija so sporočili, da z ogorčenjem nasprotujejo napadu Rusije na Ukrajino in se pridružujejo obsodbam ruske agresije s strani slovenskega državnega vrha. Na društvu so izrazili solidarnost z ukrajinskim narodom in delom ruske družbe, ki nasprotuje vojni. Vojno so ostro obsodili tudi v Zvezi Slovenskih častnikov.