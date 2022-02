Rezultati testiranj letnih pnevmatik po oceni AMZS spodbudni

Ljubljana, 26. februarja - Bliža se 15. marec, ko se na vozilih zimske pnevmatike zamenja za letne, zato so v Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS) pod drobnogled vzeli letne pnevmatike velikosti 185/65 R15 in 215/60 R16. Rezultati testiranj se po navedbah AMZS spodbudni in z nekaj izjemami kažejo, da so razlike med pnevmatikami vse manjše.