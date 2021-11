Od danes na motornih vozilih obvezna zimska oprema

Ljubljana, 15. novembra - Začenja se obdobje obvezne uporabe zimske opreme na motornih vozilih, ki bo trajalo do 15. marca prihodnje leto. V jesenskem in zimskem času morajo vozniki upoštevati tudi, da so zaradi dežja in snega ceste pogosto mokre in spolzke, na vozišču so večje količine listja, vidljivost pa zmanjšujeta megla in tudi vse krajši dnevi.