V pustnem času na mizi od kuhanega svinjskega rilca do turkiznih krofov

piše Polona Šega

Ljubljana, 22. februarja - Ljubitelji mastne hrane in sladkih ocvrtih jedi bodo v pustnem času, ki se bo v ožjem pomenu začel v četrtek pred pustnim torkom, spet prišli na svoj račun. V skladu z dediščino je to čas, ko se je treba do sitega najesti. Na mizi se bodo srečale jedi od tradicionalnega kuhanega svinjskega rilca do ameriških krofov različnih barv, tudi turkizne.