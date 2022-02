Blizu Kalabrije rešili skoraj 600 migrantov

Rim, 22. februarja - Blizu italijanskega otoka Kalabrija so ponoči med slabim vremenom rešili 573 migrantov, ki so bili na dveh prepolnih ribiških ladjah, je danes sporočila italijanska obalna straža. Rešili so jih na razburkanem morju, ko se je vreme poslabševalo. Našli so tudi truplo več dni mrtvega migranta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.