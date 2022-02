V ZDA na zveznem sodišču končan sodni proces zaradi umora temnopoltega tekača v Georgii

Atlanta, 21. februarja - Tožilstvo in obramba sta danes pred zvezno poroto na sojenju trem belcem, ki so februarja 2020 ubili temnopoltega Ahmauda Arberyja v zvezni državi Georgii, predstavila sklepna nagovora. Tožilci so trdili, da je bil Arbery napaden, ker je bil črn, obramba je to zanikala.