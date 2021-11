V Georgii se končuje sojenje trem belcem, obtoženim umora temnopoltega tekača

Atlanta, 23. novembra - Obramba in tožilstvo sta v ponedeljek opravila sklepna nagovora poroti v sodnem procesu proti trem belcem, ki so lani februarja s poltovornjakom po predmestju Brinswicka v Georgii lovili temnopoltega 25-letnega Ahmauda Arberyja. Eden od njih ga je na koncu ustrelil in ubil.