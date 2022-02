V Dupleku bi gradili dom starostnikov

Duplek, 26. februarja - V središču Spodnjega Dupleka, v bližini zdravstvenega doma in lekarne, načrtujejo izgradnjo doma starostnikov, ki bi deloval kot enota Doma Danice Vogrinec Maribor. Po besedah župana Mitje Horvata bi imel 60 postelj. Med načrtovanimi projekti v občini v prihodnje so še izgradnja novega vrtca in postavitev vlečnice čez Dravo.