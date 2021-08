Na gradu Vurberk obnovitvena dela na obzidju

Duplek, 21. avgusta - Na gradu Vurberk so julija začeli z obsežnejšimi obnovitvenimi deli na obzidju, pri tem pa so tudi uredili ploščad nad tribuno. Po besedah župana občine Duplek Mitje Horvata je ključna sanacija obzidja za odrom, kjer je zazevala večja razpoka in grozila s porušitvijo objekta.