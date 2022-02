Iranski poslanci s šestimi pogoji za povratek k jedrskemu dogovoru

Teheran, 20. februarja - Iranski poslanci so predstavili šest pogojev, pod katerimi se je Teheran pripravljen povrniti k jedrskemu sporazumu z globalnimi silami iz leta 2015. Zapisali so jih v pismu predsedniku Ebrahimu Raisiju, katerega vsebino so javno objavili danes, na spletni strani poroča Al Arabiya.