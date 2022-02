Nevihta Eunice v Evropi še naprej terja življenja

Berlin/London, 20. februarja - Število smrtnih žrtev, ki jih je v Evropi terjala nevihta Eunice, se povečuje. Po navedbah britanskega BBC je umrlo najmanj 16 ljudi, in sicer v Belgiji, na Nizozemskem, v Nemčiji, na Poljskem, na Irskem in v Veliki Britaniji. Na milijone gospodinjstev in podjetij je ostalo brez elektrike.