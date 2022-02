Zaradi nevihte Eunice po Evropi več mrtvih

London/Berlin/Amsterdam, 19. februarja - Nevihta Eunice je v petek po Evropi terjala najmanj 13 smrtnih žrtev, z rekordno močnimi sunki vetra pa je bilo več milijonov ljudi prisiljenih, da se zatečejo na varno. Po vsej zahodni Evropi so zaradi nevihte prekinjeni leti, vlaki in trajekti, mnoga gospodinjstva pa so ostala brez elektrike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.