Po Evropi neurja zahtevala pet smrtnih žrtev

Varšava, 17. februarja - Srednjo Evropo so danes zajela huda neurja z vetrom s hitrostjo do 180 kilometrov na uro, ki so po zadnjih podatkih zahtevala skupno pet smrtnih žrtev, od tega tri na Poljskem in dve v Nemčiji. Neurja so tudi drugod po Evropi povzročila številne nevšečnosti in kar nekaj gmotne škode, poroča francoska tiskovna agencija AFP.