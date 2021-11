Fotoreporterji opozarjajo na škodljive posledice pogodbe med STA in Ukomom

Ljubljana, 29. novembra - V Aktivu fotoreporterjev in fotografov Društva novinarjev Slovenije (DNS) opozarjajo, da je del pogodbe med Slovensko tiskovno agencijo (STA) in vladnim uradom za komuniciranje (Ukom) škodljiv in nedomišljen. Kot opozarjajo, lahko sporne določbe "privedejo do popolnega sesutja trga vizualnih vsebin".