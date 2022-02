Evropski parlament za odpravo veta pri zunanjepolitičnih odločitvah in za krepitev obrambne sposobnosti EU

Strasbourg, 17. februarja - Evropski poslanci so v luči številnih mednarodnih izzivov, nenazadnje groženj Rusije, v dveh poročilih pozvali k okrepitvi skupne evropske zunanje, varnostne in obrambne politike. Med drugim so se zavzeli za ukinitev pravice članic do veta pri zunanjepolitičnih odločitvah ter sprejetje strateškega kompasa.