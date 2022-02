Evropski poslanci pozvali k okrepitvi skupne zunanje, varnostne in obrambne politike EU

Strasbourg, 15. februarja - Evropski poslanci so v luči številnih mednarodnih izzivov, nenazadnje groženj Rusije, danes pozvali k okrepitvi skupne evropske zunanje, varnostne in obrambne politike. Prepričani so, da bi morala imeti EU pomembnejšo globalno vlogo, zavzeli so se tudi za sprejetje strateškega kompasa.