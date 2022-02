Predstavniki delodajalcev znova pozivajo k sprejetju sprememb pri dohodnini

Ljubljana, 17. februarja - Gospodarske zbornice in združenja delodajalcev so danes poslanke in poslance ponovno pozvale, naj sprejmejo predlagane spremembe zakona o dohodnini, so sporočili iz TZS. Kot pravijo, bi po spremembah zaposleni prejeli višje neto plače, kupna moč bi se povečala, gospodarstvo pa bi lahko hitreje okrevalo.