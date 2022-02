Koalicija: Levica se je ustrašila lastnega izziva

Ljubljana, 16. februarja - Levica je z umikom predloga za razpis posvetovalnega referenduma o noveli zakona o dohodnini priznala, da je naredila napako in da se je ustrašila lastnega izziva, je danes mogoče slišati v koalicijskih vrstah. V SDS in NSi vztrajajo, da je predlagana novela kakovostna in verjamejo, da bo sprejeta na marčni seji DZ.