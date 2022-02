Vlada imenovala Karin Žvokelj za direktorico urada za intelektualno lastnino

Ljubljana, 16. februarja - Urad RS za intelektualno lastnino bo od 21. marca kot direktorica vodila Karin Žvokelj, ki je sedaj vršilka dolžnosti direktorice urada, je na današnji dopisni seji določila vlada. Na čelu urada bo pet let, torej do 20. marca 2027, so sporočili po seji.