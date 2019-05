Intelektualna lastnina je tesno povezana s športom

Ljubljana, 28. maja - Na pravni fakulteti v Ljubljani ugledni domači in tuji strokovnjaki razpravljajo o intelektualni lastnini in športu. Kot je povedal direktor Urada RS za intelektualno lastnino Vojko Toman, lahko intelektualna lastnina športu predvsem koristi, saj zagotavlja razvoj športa in družbe kot take ter spodbuja ustvarjalnost in inovativnost.