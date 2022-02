Mediji: Obtoženi se bodo za umor Slavka Knaflja branili z molkom

Ljubljana, 15. februarja - Na današnjem začetku glavne obravnave na ljubljanskem okrožnem sodišču zaradi umora 77-letnega Slavka Knaflja, ki je umrl, potem ko so ga 18. marca lani v gozdu pri Zgornjih Duplicah na Dolenjskem zvezali in brutalno pretepli, se četverica obtoženih še ni zagovarjala. Danes so dejali, da se bodo branili z molkom, poročata Večer in Dnevnik.