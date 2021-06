Mediji: Tožilstvo vložilo obtožnico zoper četverico, osumljeno umora 77-letnega Grosupeljčana

Ljubljana, 29. junija - Tožilstvo je zaradi umora 77-letnega Grosupeljčana marca letos vložilo obtožnico zoper štiri moške. Obtožnica, v kateri je podrobneje opisano nasilje, jim očita, da so umor storili iz koristoljubja. Obtožnica še ni pravnomočna, grozi pa jim od 15 do 30 let zapora, poročata časnika Delo in Slovenske novice.