Ruska duma poziva Putina, naj prizna neodvisnost ukrajinskih separatističnih regij

Moskva/Bruselj, 15. februarja - Ruska duma je danes pozvala predsednika Vladimirja Putina, naj prizna neodvisnost ukrajinskih separatističnih regij Donetsk in Lugansk. Predsednik dume Vjačeslav Volodin je na družbenih omrežjih zapisal, da so se poslanci odločili pozvati Putina, naj odcepljeni regiji na vzhodu Ukrajine prizna kot "suvereni in neodvisni državi".