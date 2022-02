Bruselj predstavil načrt za varen vesoljski komunikacijski sistem

Bruselj, 15. februarja - Evropska komisija je predstavila načrt za varen vesoljski komunikacijski sistem EU, s katerim želi dolgoročno zagotavljati neprekinjen dostop do varnih in stroškovno učinkovitih satelitskih komunikacijskih storitev po svetu, so sporočili iz Bruslja. Predstavili so tudi pristop EU k upravljanju vesoljskega prometa.