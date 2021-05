Tradicionalni dolenjski Teden cvička vnovič v okrnjeni obliki

Novo mesto, 11. maja - Zveza društev vinogradnikov Dolenjske in trebanjska občina letošnji tradicionalni 49. Teden cvička, katerega osrednja prireditev bo julija, zaradi omejitvenih ukrepov pripravljata v okrnjeni obliki in brez družabnega dela. V okviru dogajanja so v Novem mestu danes pripravili ocenjevanje lanskega dolenjskega vinskega pridelka.