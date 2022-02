Finance o plačah javnega sektorja (14. 2.)

Ljubljana, 13. februarja - Rok Pikon v komentarju Ali bi javni uslužbenci morali imeti višje plače? piše o plačah v javnem sektorju. Kot pravi, ne vidi razloga za to, da si višjo plačo, ker so jo dobili zdravniki, zaslužijo tudi drugi javni uslužbenci. Hkrati pa meni, da bi ti morali prav tako dobiti višje plače, sprašuje pa se, kako do njih.