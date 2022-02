Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (12. in 13. 2.)

Ljubljana, 13. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o novih okužbah z novim koronavirusom v Sloveniji. Poročale so tudi o tem, da je premier Janez Janša izrazil podporo ozemeljski celovitosti Ukrajine in o tem, da je Žan Kranjec na olimpijskem veleslalomu osvojil srebrno medaljo.