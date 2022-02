Biden posvaril Putina pred ostrimi sankcijami v primeru ruskega napada na Ukrajino

Washington/Moskva, 12. februarja - Ameriški predsednik Joe Biden je danes v telefonskem pogovoru ruskega predsednika Vladimirja Putina posvaril pred "hudimi in hitrimi posledicami", s katerimi bi se v primeru napada na Ukrajino soočila Moskva, so sporočili iz Bele hiše. Iz Kremlja so po pogovorih sporočili, da sta se Putin in Biden dogovorila za nadaljevanje dialoga.