Strokovnjaki v DZ razglabljali o priložnostih in tveganjih umetne inteligence

Ljubljana, 11. februarja - Umetna inteligenca je področje, ki že vpliva na naša življenja in bo tudi pomembno vplivalo na našo prihodnost. Delegacija DZ za sodelovanje z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je v ta namen danes organizirala pogovor s strokovnjaki, na katerem so razglabljali o priložnostih in tveganjih, ki jih ta tehnologija prinaša.