Ministri EU za telekomunikacije za poenoteno ureditev uporabe umetne inteligence

Ljubljana, 14. oktobra - Ministri EU, pristojni za telekomunikacije in informacijsko družbo, so na neformalni videokonferenci, ki jo je vodil slovenski minister za javno upravo Boštjan Koritnik, razpravljali o predlogu akta o umetni inteligenci. Strinjali so se, da EU potrebuje poenoteno ureditev tega področja, ki mora temeljiti na vrednotah in temeljnih pravicah unije.