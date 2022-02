Maribor, 10. februarja - Vrtci v Mestni občini Maribor so polno zasedeni, zato namerava mestna občina poskrbeti za izgradnjo dodatnih kapacitet. Ob vstopu v novo šolsko leto tako 2022/2023 napovedujejo dve novi vrtčevski enoti, in sicer pod okriljem Vrtca Pobrežje in Vrtca Studenci.