Maribor, 12. januarja - Potem ko so jeseni lani obnovili fasado mestne hiše Rotovž na mariborskem Glavnem trgu, so zdaj na njenem stolpu še na novo namestili uro. Nove številčnice in kazalci so posnetek tistih iz leta 1900, za kar je zaslužen restavrator Aleš Lombergar.