ZPS z nasveti za prihranke pri ogrevanju

Ljubljana, 10. februarja - Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je ob visokih stroških ogrevanja pripravila nekaj nasvetov, kako je mogoče vsaj nekoliko znižati znesek na položnici. Med drugim svetuje namestitev termostatskih ventilov na radiatorje, prilagajanje temperature prostoru in zagotovitev kroženja zraka okrog radiatorjev.

Kot so danes sporočili iz ZPS, je mogoče s termostatskimi ventili temperaturo uravnavati veliko bolj natančno kot z navadnimi ventili. Ob pravilni namestitvi na vseh radiatorjih in v kombinaciji s centralno regulacijo ogrevalnega sistema, ki temperaturo ogrevanja prilagaja glede na zunanje temperature, je prihranek lahko tudi od 15 do 20 odstotkov, pravijo.

Svetujejo tudi namestitev pametnega termostata, s katerim je mogoče nastaviti urnik ogrevanja in vnaprej določiti temperaturo v vsakem prostoru posebej, upravljati ga je mogoče tudi na daljavo.

Temperaturo je priporočljivo prilagoditi prostoru: na splošno velja, da je najprimernejša temperatura v bivalnih prostorih pozimi čez dan od 20 do 22 stopinj Celzija, ponoči pa od 16 do 18 stopinj. Nočni režim zadostuje tudi za prostore, ki se redko uporabljajo, dodajajo v ZPS.

Pomembno je zagotoviti, da zrak neovirano kroži okrog ogrevalnih teles - tako naj se jih ne zalaga s pohištvom in drugimi predmeti ter ne zagrinja z zavesami ali na njih suši perilo. Priporočljivo je tudi očistiti reže radiatorja in redno preverjati, ali je radiatorje morda treba odzračiti.

Vsaka dodatna stopinja Celzija pomeni povečanje rabe toplotne energije za šest do osem odstotkov, pravijo v zvezi, zato potrošnikom svetujejo še, naj oblečejo kakšen kos oblačila več, naj izkoristijo toploto zimskega sonca in več kuhajo doma.

ZPS poudarja tudi pomen pravilnega prezračevanja, ki je nujno za zdravje in preprečevanje nastanka plesni - priporočljivo je dva- do trikrat na dan na stežaj odpreti okna in vrata, da se zamenja ves zrak v prostorih.