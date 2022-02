Raziskovalec Dular do sredstev ERC za potrditev koncepta svojih raziskav

Ljubljana, 7. februarja - Predavatelj in raziskovalec na ljubljanski fakulteti za strojništvo Matevž Dular je uspel pridobiti sredstva Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) za potrditev koncepta svojih raziskav. Dularjevo vlogo so na ERC izpostavili kot eno najobetavnejših, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.