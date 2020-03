Raziskovalec Dular prejel nagrado Friedricha Wilhelma Bessla

Ljubljana, 27. marca - Predavatelj in raziskovalec na ljubljanski fakulteti za strojništvo Matevž Dular je postal prejemnik prestižne nagrade Friedricha Wilhelma Bessla. Nagrajenci prejmejo denarno nagrado v višini 45.000 evrov ter so povabljeni, da v sodelovanju z nemškimi strokovnjaki izvedejo raziskovalni projekt po lastni izbiri, so sporočili s fakultete.