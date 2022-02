Pence zavrnil Trumpove trditve, da bi lahko spremenil izide predsedniških volitev

Washington, 5. februarja - Nekdanji podpredsednik ZDA Mike Pence je prvič javno oporekal bivšemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, s katerim sta med letoma 2017 in 2021 vodila državo. Pence je v petek dejal, da ni imel pravice razveljaviti volitev iz leta 2020, na katerih je zmagal demokrat Joe Biden, in da se je Trump motil, ko je trdil, da bi to lahko storil.