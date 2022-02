Priča med ustavno obtožbo toži Trumpovega sina

Washington, 3. februarja - Upokojeni podpolkovnik Alexander Vindman je v sredo vložil odškodninsko tožbo proti sinu bivšega predsednika ZDA Donaldu Trumpu mlajšemu, nekdanjemu županu New Yorka Rudyju Giulianiju in drugim, ker so ga namerno obrekovali zaradi pričanja proti Trumpu med prvo ustavno obtožbo.