Razpis za preoblikovanje gorskih centrov in nastanitvene zmogljivosti podaljšan

Ljubljana, 4. februarja - Gospodarsko ministrstvo je v Uradnem listu objavilo spremembo javnega razpisa za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje turizma za krepitev njegove odpornosti, s katerim država namenja skoraj 49 milijonov evrov za naložbe smučišč in obnovo nastanitvenih zmogljivosti. Rok za oddajo vlog je z 10. februarja podaljšan do 28. februarja.