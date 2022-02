Na šolskem ministrstvu v odgovoru na navedbe Sviza poudarjajo prizadevanja in dodatna sredstva

Ljubljana, 4. februarja - Šolsko ministrstvo si od začetka epidemije covida-19 prizadeva za varno in zdravo učno okolje tako za zaposlene kot udeležence izobraževanja, za ukrepe, povezane z delom zaradi covida-19, pa je bilo od začetka epidemije na polju vzgoje in izobraževanja namenjenih prek 70 milijonov evrov, so v odzivu na navedbe Sviza zapisali na ministrstvu.