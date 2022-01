Sviz poziva vlado k takojšnjim pogajanjem za izboljšanje razmer v vzgoji in izobraževanju

Ljubljana, 25. januarja - Glavni odbor Sviza je danes opozoril na izjemno poslabšanje pogojev dela v vzgoji in izobraževanju. Soočeni so z izjemnimi obremenitvami zaposlenih, ki so še zdravi in še delajo, a vse več jih je v karanteni ali v izolaciji, nadomeščanja pa niso plačana, pravi Branimir Štrukelj. Sviz poziva vlado k takojšnjim pogajanjem in ustreznemu ukrepanju.