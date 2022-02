Fordove delnice navzdol kljub prehodu iz četrtletne izgube v dobiček

New York, 4. februarja - Ameriški proizvajalec avtomobilov Ford je v zadnjem četrtletju lanskega leta izgubo iz zadnjega četrtletja 2020 spremenil v dobiček, porasli so tudi njegovi prihodki, vendar vlagateljev na Wall Streetu rezultati niso navdušili in Fordova delnica se je v podaljšanem borznem trgovanju v četrtek pocenila.