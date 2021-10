Ford kljub padcu dobička in prihodkov presegel pričakovanja Wall Streeta

New York, 28. oktobra - Ameriški proizvajalec avtomobilov Ford je v tretjem četrtletju letošnjega leta glede na enako obdobje lani utrpel padec dobička in prihodkov, kljub temu pa je z dobičkom presegel napovedi analitikov Wall Streeta in njegove delnice so se v podaljšanem trgovanju na borzi podražile.