Pfizer v ZDA zaprosil za dovoljenje za cepljenje otrok, mlajših od pet let

Washington, 2. februarja - Podjetji Pfizer in BioNTech sta ameriško Upravo za hrano in zdravila (FDA) zaprosila za izdajo dovoljenja v ZDA za cepljenje otrok, starih od pol leta do pet let z njunim cepivom proti covidu-19. Dovoljenje bi omogočilo cepljenje z dvema odmerkoma, čeprav še testirajo možnost treh odmerkov.